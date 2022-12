Harry en Meghan willen na de documentaire nu een familieberaad en excuses

De hertog en hertogin van Sussex hebben in de zesdelige documentaire uit de doeken gedaan hoe zij hun koninklijke titels neerlegden en welke problemen daarmee gepaard gingen. Harry beweert dat zijn oudere broer William tegen hem schreeuwde. Volgens Harry was dat ‘angstaanjagend’.

Ook zou het communicatieteam van William bewust verhalen over Harry en Meghan gelekt hebben. Vanuit Buckingham Palace is het tot nu toe stil gebleven na het uitkomen van de docu. “Geen commentaar”, was de enige uitspraak.

Ontmoeting vóór de kroning

Maar Harry en Meghan willen nu een ontmoeting met de belangrijkste leden van de koninklijke familie. Dat hoeft niet direct, maar kan vlak voor de kroning van koning Charles in mei, schrijft The Sunday Times. De krant doet dat op basis van bronnen. De Sussexes zijn gewoon uitgenodigd voor de kroning van Charles.

Snelle excuses

Volgens de bronnen is het paar uit op excuses. “Ze willen dat het koningshuis verantwoordelijkheid neemt voor de pijn en schade die ze de afgelopen jaren hebben geleden”, zegt een van de bronnen.

Het hof stelde afgelopen week ook meteen orde op zaken nadat een hofdame een gast op een receptie racistisch had bejegend. De zwarte vrouw kreeg meermaals de vraag “waar zij oorspronkelijk vandaan kwam”. Dit terwijl ze aan had gegeven dat ze in Engeland was geboren.

Op het paleis was vrijdag een gesprek en kreeg de vrouw excuses. Harry en Meghan vinden dat hun verhaal ook minstens een gesprek waard is, aldus een bron.

Bron: The Sunday Times