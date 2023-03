Harry en Meghan zijn niet bij de processie na de kroning van Charles

Er is in de stoet geen plek voor Charles’ zoon en zijn vrouw, meldt de Britse krant The Times op basis van gelekte plannen. Ook de in opspraak geraakte prins Andrew loopt op 6 mei niet mee. Zijn dochters Beatrice en Eugenie ontbreken ook.

Kinderen William en Kate zijn er wel

De verklaring daarvoor is dat in de optocht voornamelijk ‘werkende’ leden van het Britse koningshuis wandelen. De jongste deelnemers aan de processie zijn de kinderen van William en Kate. Van George (9) werd algemeen verwacht dat hij aanwezig zou zijn, net als Charlotte die net 8 jaar is geworden. Ook Louis (5) zou erbij zijn.

Kinderen Harry en Meghan níet

Juist omdat hun kinderen prins Archie (3) en prinses Lilibet (1) nog geen uitnodiging hebben gekregen, zijn Harry en Meghan er misschien helemaal niet bij tijdens de kroning. Het koningshuis meldde vorige week: “Ze zijn nog erg jong.” Mogelijk haken Harry en Meghan daardoor af. Het paar heeft overigens wél per mail een invitatie gekregen.

Wel instructies voor bezoek Harry en Meghan

Buckingham Palace gaat er ook vanuit dat Harry en Meghan aanwezig zullen zijn bij de kroning. Het personeel van het paleis instructies heeft gekregen om rekening te houden met de Sussexes. Op de achtergrond spelen de onthullende uitspraken van Harry over Buckingham Palace in zijn in januari verschenen boek en de beslissing van Charles om Harry en Meghan uit hun huis in Engeland, Frogmore Cottage, te zetten.

