Het had niet veel gescheeld of Archie had een andere eerste naam gehad.

Onthulling tijdens de Invictus Games

Harry en Meghan zijn in Den Haag voor de Invictus Games. Afgelopen weekend raakte Meghan tijdens een leessessie voor kinderen aan de praat met een andere moeder.

Een grappig toeval

Moeder Mandy was er samen met haar zoontje Harrison. En laat Harrison nou net de middelste naam zijn van Harry en Meghans zoontje Archie. De twee moeders raakten in gesprek over dit grappige toeval.

Het was een moeilijke keuze

Meghan liet Mandy weten dat Archie ook bijna Harrison als eerste naam had gekregen. Harry en Meghan konden namelijk niet kiezen tussen de twee namen.

Betekenis van Archie

Harrison zou een logische naam zijn geweest voor het jongetje, omdat de naam ‘zoon van Harry’ betekent. Toch gingen de twee uiteindelijk voor Archie, een verkorte versie van Archibald. Die naam betekent ‘dapper’ en ‘gedurfd’.

Meghan genoot met de aanwezigen

Volgens People was Meghan ‘heel vriendelijk’ tegen de andere ouders en hun kinderen op het evenement. Meghan las de kinderen voor en daar was de kleine Harrison van ‘in de wolken’.

Tekeningen bewonderen

Ook liet Harrison zijn kunstwerken aan Meghan zien. “Harrison was tekeningen aan het maken en vertelde haar dat het een afbeelding van een tram was. Het zag er niet echt uit als een tram, maar ze was erg vriendelijk en zei dat het een briljante tram was, dus hij was heel blij.”

Bron: People