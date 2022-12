Harry: “Ik ging niet goed om met Meghans suïcidale gedachten”

Tijdens het spraakmakende Oprah-interview van bijna twee jaar geleden sprak Meghan al eens over haar suïcidale gedachten, maar in de laatste drie afleveringen van hun eigen serie doet ook Harry er een boekje over open. Naar eigen zeggen is hij er verkeerd mee omgegaan, en dat zorgt voor een nogal emotionele scène in Harry & Meghan.

Meghan Markle had suïcidale gedachten

Ze mocht van het koningshuis geen eigen beslissingen meer maken en was keer op keer de zondebok van de Britse roddelpers. Het resulteerde erin dat Meghan Markle kampte met suïcidale gedachten. “Alles zal stoppen als ik er niet meer ben,” ging onder andere door haar hoofd. Daarmee doelt ze op de beschuldigingen van de roddelkranten en daarmee het Britse volk op haar en Harry's adres. Ze wilde op een zeker moment liever haar eigen leven nemen, dan nog één dag langer met zo veel negatieve aandacht en stress omgaan. Dat het koningshuis haar geen hulp bood, hielp ook niet mee. “Ik wilde ergens heen voor hulp, maar dat mocht niet. Ze maakten zich zorgen over de reputatie van het huis als ik dat zou doen,” aldus Meghan. Volgens Harry wist zijn familie wel hoe erg de situatie was, maar gingen ze ervan uit dat Meghan het zelf kon oplossen.

Hoe Harry ermee omging

Hoewel Meghan zelf vooral het instituut de schuld geeft, vindt Harry dat ook hij beter had kunnen handelen. In de aflevering vertelt hij het volgende: “Ik wist wel dat ze het zwaar had, dat hadden we beiden. Maar ik had niet gedacht dat het zover zou komen. Ik schaam me voor mezelf, want ik ging niet goed om met haar suïcidale gedachten.” Hij probeerde het probleem op te lossen als royal Harry, niet als echtgenoot Harry. “Wat ze van mij nodig had was zoveel meer dan ik haar op dat moment kon geven.”

Voordat de gedachten Meghan te veel werden, besloten de twee een stap terug te doen. Ze verlieten het koningshuis en bouwden een nieuw leven op in de Verenigde Staten, met hun twee kinderen Archie en Lilibet. Het verwerken van de heftige tijd in de royal familie is nog bezig, maar gelukkig zijn er ook vrolijke beelden te zien in de Netflix-serie. Het lijkt erop dat Harry en Meghan zich op tijd terugtrokken.

Heb jij gedachten over zelfmoord en heb je behoefte om met iemand te praten? Bel dan 0800-0113 of chat via 113.nl.

Bron: Netflix