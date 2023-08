Harry’s militaire uitzending wakkerde zijn trauma’s rondom het overlijden van Diana aan

De hertog van Sussex was pas twaalf jaar oud toen zijn moeder overleed bij een auto-ongeluk in Parijs, nadat ze was achtervolgd door de paparazzi. In de documentaire vertelt prins Harry dat hij destijds bij niemand met zijn gevoelens terechtkon.

Prins Harry’s grootste strijd

“Ik had geen ondersteuning, geen netwerk of deskundig advies”, aldus prins Harry. Omgaan met het overlijden van prinses Diana was voor hem zijn ‘grootste strijd’. Op het moment dat hij voor het eerst nadacht over therapie, was het naar eigen zeggen al te laat en lag hij ‘in foetushouding op de grond’.

Onverwerkte trauma’s

Ook in het leger wordt er volgens hem onvoldoende gepraat over mentale problemen. “Ik kan alleen spreken over mijn persoonlijke ervaring. Ik kreeg een inzinking na mijn uitzending in Afghanistan in 2012. De trigger was voor mij eigenlijk de terugkeer.” Deze bracht voor hem een hoop onverwerkte trauma’s uit zijn jeugd naar boven. Daarover zegt hij: “Het werd nooit besproken. Ik praatte er niet echt over.”

‘Heart of invictus’

Heart of invictus is een project dat de prins na aan het hart ligt. In de documentaire zien we een groep internationale deelnemers, die meedoen aan de Invictus Games. Harry zette dit sportevenement voor psychisch en lichamelijk gewond geraakte veteranen op.

Leuk detail: in de documentaire komt Nederland ook voorbij. Vorig jaar, toen de spelen in Den Haag werden georganiseerd, is er namelijk ook gefilmd.

Roddelpers

Eerder sprak Harry in de documentaire Harry & Meghan al over het trauma rondom het overlijden van zijn moeder. Hoewel die documentaire gaat over de beslissing van hem en zijn vrouw Meghan om zich terug te trekken uit het koninklijk huis, sprak de prins hierin over zijn relatie met de Britse roddelpers. “Ik had het gevoel dat ik mijn familie moest beschermen, zeker na wat er is gebeurd met mijn moeder.”

Bron: RTL Boulevard