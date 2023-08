Harry wilde de ring van prinses Diana, maar William kreeg hem

Prinses Diana werd steevast gespot met een ring met een gigantische 12-karaats blauwe saffiersteen. De ring was al decennialang in de familie. Wie van de broers hem erfde na haar overlijden? William.

De sieraden van prinses Diana

Dat was overigens niet altijd vanzelfsprekend. Paul Burrell, de voormalige butler van Diana, vertelde in de documentaire The Diana Story dat haar beide zoons na haar overlijden een sieraad uit haar collectie mochten kiezen. Harry had de blauwe verlovingsring op het oog, William koos voor het horloge dat Diana voor haar 21e verjaardag kreeg van haar vader.

Tekst gaat verder onder de post.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Princess Diana (@dianaforeverremembered) op 30 Aug 2023 om 6:09 PDT

Onbaatzuchtige daad

Hoe de ring uiteindelijk toch in handen van William terechtkwam? Harry deed een heel onbaatzuchtige daad toen zijn broer in 2010 Kate Middleton ten huwelijk vroeg: hij mocht haar de ring geven. Burell zegt daarover: “Dat is onbaatzuchtig, aardig en precies hoe Diana was.”

Verlovingsring voor Meghan

Wat voor verlovingsring Harry in 2017 aan Meghan Markle gaf? De prins liet een ring voor haar maken met twee stenen uit Diana’s collectie en een diamant uit Botswana, een land waar Harry en Meghan samen veel tijd hebben doorgebracht.

Of de kinderen van Harry en Meghan, Archie en Lilibet, zich prins en prinses mogen noemen? In onderstaande video legt royaltyverslaggever Rick Evers het uit.

Bron: Elle.com/nl