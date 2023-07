Hatelijke column van Jeremy Clarkson over Meghan Markle is nu officieel seksistisch

De Britse mediatoezichthouder Independent Press Standards Organisation (IPSO) liet in februari weten dat ze een officieel onderzoek gaan starten naar de column die Jeremy vorig jaar in de Britse krant The Sun schreef.

Dat onderzoek is nu afgerond en de IPSO vindt de column in strijd met een gedragscode die betrekking heeft op discriminatie of seksisme. Het is de eerste keer dat de toezichthouder deze schending noteert. Nu moet de Britse tabloid op de voorpagina en op de plaats waar de column van Jeremy normaal staat en op de site een verwijzing plaatsen naar de begane overtreding.

Jeremy schreef dat hij Meghan haat

In zijn stukje schreef Jeremy dat hij Meghan haat en dat hij ‘droomt van de dag waarop Meghan naakt door de straten van elk dorpje in Groot-Brittannië moet lopen, terwijl het volk “schaam je!” roept en uitwerpselen naar haar gooit’. Hij schreef verder dat iedereen van zijn leeftijd er hetzelfde over zou denken.

Klachtenregen voor Jeremy

Bij veel mensen schoten zijn woorden in het verkeerde keelgat, terwijl de presentator zei dat hij verwees naar de serie Game of Thrones. Toen er een klachtenregen kwam bood hij zijn excuses aan en vroeg hij The Sun om de column in ieder geval van internet te halen.

Uiteindelijk resulteerde de column in ruim 25.000 klachten van mensen die het schrijfsel te ver vonden gaan. Ook zestig leden van het Britse parlement vonden dat The Sun ‘onmiddellijk actie’ tegen Jeremy moest ondernemen.

IPSO gaat mee met alle klagers en zegt nu dat de presentator artikel 12 van de gedragscode voor redacteuren heeft geschonden. Meghan zelf heeft overigens nooit een klacht ingediend over de column.

Bron: Independent