Hertogin Kate bombardeert deze kleur tot dé trendkleur van 2022

Zo goed als alle royals houden van eenkleurige looks. Zoo droeg koningin Máxima onlangs een prachtige oudroze outfit die perfect is voor een bruiloft in de lente of zomer en pronkte de Spaanse koningin met haar buikspieren in een gewaagde felroze jurk met uitsnijdingen rond haar taille.

Dé trendkleur van dit voorjaar

Deze week koos hertogin Kate tijdens haar trip naar Schotland voor een chique look in dé trendkleur van dit voorjaar: blauw. Ze droeg een lichtblauwe blouse met een klein opstaand kraagje en een elegante pantalon met plooien in donkerblauw. Dit combineerde ze met een bijpassende jas van Catherine Walker en blauwe suède pumps. De kers op de taart van de look was haar blauwe handtas van het trendy Franse tassenlabel Polène, die de look een glamoureuze finish gaf dankzij de gouden details op het handvat en de sluiting.

Makkelijke kleur

Eerder deze week ging de hertogin van Cambridge ook al voor de kleur blauw. Bij de opening van het Glade of Light Memorial in Manchester Cathedral droeg ze dezelfde blauwe handtas en dezelfde pumps, maar ging ze voor een blauw-witte jasjurk van Michael Kors. Deze jurk kan je bekend voorkomen, want die heeft ze in het verleden al meerdere keren gedragen. Kortom: blauw kan altijd én daarom is het de favoriete kleur van Kate.

Hertogin Kate tijdens haar bezoek aan Glasgow. Beeld Getty Images

Hertogin Kate bij de officiële opening van het Glade of Light Memorial in Manchester Cathedral. Beeld Getty Images

De achternaam van Kate is alleen geen Middleton meer. En eigenlijk heet ze ook niet langer Kate. In onderstaande video legt royaltyreporter Rick Evers uit hoe ze wél heet:

Bron: Freundin.de