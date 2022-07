Kate werd op Wimbledon gespot met de hoed. Ze mocht de winnaar van het tennistoernooi, de Kazachstaanse Elena Rybakina, een trofee uitreiken. Dat deed ze in een knalgele jurk én met een strohoed.

Kate’s favoriete strohoed

Een hoed dragen op de tribune bij een tenniswedstrijd is niet bepaald gebruikelijk. Dit kan namelijk het zicht op het veld van de mensen om je heen verminderen. Daar trok Kate zich even niks van aan. Zij droeg gewoon een strohoed met een behoorlijk brede rand en zwart lint.

Hier koop je 'm

De hoed is van het Londense merk LK Bennett en kost € 75,-. Op dit moment is de hoed uitverkocht, dat krijg je als een bekende royal ’m draagt. Maar houd de website in de gaten voor nieuwe voorraad.

Look-a-likes

Of shop een mooie look-a-like voor een klein prijsje. Zo vonden wij deze van Wehkamp voor maar € 13,99 en deze van Reserved voor maar € 19,99, en die lijken als twee druppels water.

Outfit

Kate droeg een felgele Roksanda jurk naar het tennistoernooi. Dit is een ‘oudje’, want ze droeg de jurk ook al eerder dit jaar naar Jamaica. Ze combineerde het geheel met een witte clutch en bijpassende pumps. Kate draagt graag geel als ze naar een tenniscompetitie gaat kijken, al twee keer eerder droeg ze een gele jurk.

Hertogin Kate heeft een favoriete zomerhoed (en hier koop je 'm) Beeld WireImage

Hertogin Kate heeft een favoriete zomerhoed (en hier koop je 'm) Beeld BrunoPress/Abaca Press

Hertogin Kate heeft een favoriete zomerhoed (en hier koop je 'm) Beeld BrunoPress/Abaca Press

Alles wat Kate Middleton draagt, is binnen de kortste keren uitverkocht. Fantastisch dus als de Duchess jóuw ontwerp draagt. Al heeft het niet alleen maar voordelen... Royalty-vlogger Josine legt het uit:

Bron: Beau Monde