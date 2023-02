Hertogin Kate loopt voor op de trends en draagt dé kleur van 2023

Deze week bracht Kate samen met prins William een bezoekje aan Cornwall. Dit is de eerste keer sinds ze de titels hertog en hertogin van Cornwall op zich namen. Kate’s outfitkeuze trok zoals gewoonlijk veel aandacht. Ze droeg namelijk een jurk in dé kleur van 2023.

De kleur van 2023

Voor het officiële bezoek aan Cornwall droeg de hertogin een bruine jas met leren details van Hobbs en bruine suède laarzen van Gianvitto Rossi. Door de chocoladekleuren heen kon je al een glimp opvangen van een col in de kleur ‘viva magenta’. Deze kleur is door wereldwijde kleurexperts van Pantone’s Color verkozen tot dé kleur van 2023. Volgens de kleurexperts is het een genuanceerde rode toon die een balans tussen warm en koel presenteert. Het is een hybride kleur die het fysieke en het virtuele van onze moderne wereld representeert: assertief, maar niet agressief. Volgens Pantone is magenta een transformerende rode tint die in staat is om een positievere toekomst te creëren.

Schitterende combinatie

Een echte trendkleur dus. Het lijkt in eerste instantie een gewaagde kleur, maar dat valt best mee. Toch moet je op een paar dingen letten als deze felle paarsrode kleur goed wil combineren. Ten eerste mag deze levendige tint niet overschaduwd worden. Aardse tinten - waar Kate bijvoorbeeld voor heeft gekozen - zorgen voor prachtige combinatie. Gezien alle donkere, bruine tinten die ze droeg, zorgde de hertogin ervoor dat ze haar magenta jurk helemaal in balans bracht. Mag het voor jou wat meer opvallen? Ga dan voor een contrasterende kleur, zoals geel, blauw of groen.

Hertogin Kate tijdens haar bezoek aan Cornwall. Beeld WireImage

Hertogin Kate tijdens haar bezoek aan Cornwall. Beeld Getty Images

Prins William en hertogin Kate tijdens hun bezoek aan Cornwall. Beeld Getty Images

Inspiratie nodig? Modevlogger Liselotte laat zien hoe je de kleur magenta kunt stylen. Voor echte durfals, maar ook voor degene die de felle kleur nog een beetje spannend vinden:

Bron: Good to know, Hello! Magazine