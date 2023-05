De hertogin houdt van mode en kiest in haar alledaagse looks vaak voor trendy items. Tijdens een vrijwilligersmiddag in Slough maandagmiddag, droeg ze dé broek van dit moment: een cargobroek.

Hertogin Kate Middleton gespot in déze hippe broek Beeld Getty Images

Tijdens de Big help out day helpen de prins en prinses van Wales, samen met hun kinderen, vrijwilligers bij het renoveren en verbeteren van het scouting gebouw. De middag maakt deel uit van de viering van de kroning van Charles III en Camilla. En de cargobroek van Kate paste natuurlijk perfect bij een middag als deze.

Cargobroek à la hertogin Kate

Een cargobroek is een stoere broek, vaak met wijde pijpen en uitstekende zakken aan de zijkant. Vooral jongeren dragen ‘m het liefste zo, maar Kate kiest voor een meer flatterend model van G-Star in een donkergroene denim kleur. De pijpen zitten strakker en ook de zakken zijn kleiner. Een toegankelijke manier om dé broek van 2023 te rocken dus.

De kleur van de broek van Kate is inmiddels uitverkocht, maar deze cargo broek is nog wel in drie andere kleuren verkrijgbaar: zwart, groen en donkerblauw.

G-star raw cargobroek skinny Beeld G-star raw

Shop de broek hier.

Ga je helemaal voor de Kate-cargo-look? Combineer de stoere broek dan met een denim blouse en donkere Blundstone chelsea boots. Een stoere outfit die toch heel classy is.

Bron: Freundin.de