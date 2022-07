Kate nam de foto ter ere van Camilla’s 75ste verjaardag én de 125ste uitgave van het tijdschrift, waarvan de hertogin van Cornwall deze keer gasthoofdredacteur is.

Fotograaf/hertogin Kate

Op de foto zien we Camilla in de tuin van haar eigen huis in Wiltshire zitten. Ze is gekleed in een blauwe jurk en in haar hand houdt ze een rieten mand met bloemen vast.

“We zijn dolblij dat onze gasthoofdredacteur op deze manier is vastgelegd door de hertogin van Cambridge”, schrijft Mark Hedges, de hoofdredacteur van Country Life Magazine. “We begrepen dat dit de eerste keer is dat er een formeel portret van de hertogin van Cornwall is gemaakt door de hertogin van Cambridge voor een tijdschrift en we zijn dan ook erg vereerd dat wij hiervoor zijn gekozen. De foto’s zijn geweldig en we zouden het leuk vinden om Kate nog eens te strikken voor een opdracht.”

Camilla as photographed by Kate.

The Duchess of Cornwall is guest editing this month’s @Countrylifemag for her 75th birthday and asked her step daughter-in-law, the Duchess of Cambridge, to take the cover photo 📸 pic.twitter.com/ZKqtHJeTEn — Chris Ship (@chrisshipitv) 5 juli 2022

Koninklijke gasthoofdredacteuren

Verschillende Britse royals zijn al eens gasthoofdredacteur van het blad geweest. Prins Charles deed dit voor zowel zijn 65ste als 70ste verjaardag en prinses Anne was gasthoofdredacteur voor haar 70ste verjaardag.

Released today, this week’s issue of Country Life has been guest edited by The Prince of Wales to celebrate his 70th birthday.



The magazine includes contributions from The Duchess of Cornwall and The Duke of Cambridge. pic.twitter.com/aoygUifgrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) 14 november 2018

Princess Anne is guest editor of this week's Country Life to mark her 70th birthday, two years after the magazine saw its biggest-ever selling issue when her brother Charles did the same pic.twitter.com/irG16VlOJt — Press Gazette (@pressgazette) 29 juli 2020

Hertogin Kate deed het al eerder

Kate maakt regelmatig mooie foto’s van het Britse koningshuis. Ze maakte onder meer deze vrolijke familiefoto van haar man en kinderen. Lees hier met welke camera Kate al die mooie plaatjes schiet.

