Hertogin Kate staat binnenkort samen met tennisheld Roger Federer op de tennisbaan

De hertogin van Cambridge werkt samen met tennissuperster Roger Federer om geld in te zamelen voor kansarme en kwetsbare kinderen.

Kate tennist met Roger Federer

De Laver Cup Open Practice Day wordt dit jaar gehouden op 22 september in The O2 in Londen. Daar krijgen fans de kans om onder meer Federer en andere tennisgrootheden van Team Europe en Team World te zien tijdens hun laatste training op het veld voor de competitie van start gaat. Aangezien Kate beschermvrouw is van de organisaties Action for Children en the Lawn Tennis Association (LTA), zal zij ook aanwezig zijn. Ze gaat zelfs een balletje slaan met Federer, een van 's werelds beste tennisspelers.

Gezondheidsvoordelen

Met het geld worden activiteiten en dagjes uit geregeld voor kansarme kinderen. Zo hopen Kate en Federer dat jonge mensen uit alle achtergronden betrokken kunnen raken bij sport, aangezien sporten vele mentale en fysieke gezondheidsvoordelen kent.

Kate is een groot fan van tennis

De hertogin is ook elke zomer regelmatig aanwezig op de Wimbledon-tenniskampioenschappen in Londen - een wedstrijd die Federer maar liefst acht (!) keer heeft gewonnen.

Kate is haar hele leven al een groot fan van tennis. Ze heeft thuis zelfs een tennisbaan waar ze regelmatig tegen haar echtgenoot, prins William, speelt. Het koninklijk paar neemt hun kinderen ook regelmatig mee naar een club in Londen voor lessen.

Ook in het openbaar is ze geregeld met een racket in haar handen te vinden, kijk maar:

De hertogin van Cambridge speelt tennis tijdens haar bezoek aan the Lawn Tennis Association at National Tennis Centre in 2017 in London, England. Beeld Getty Images

Hertogin Kate speelt tafeltennis tijdens haar bezoek aan 'The Way Youth Zone' in 2021. Beeld Getty Images

Hertogin Kate feliciteerde Roger Federer de tweede prijs op Wimbledon in 2019. Beeld Getty Images

Kate speelt tennis met Emma Raducanu, winnaar van de British US Open. Beeld Getty Images

Kate sloeg een balletje toen ze een sessie volgde tijdens haar bezoek aan the Coach Core Essex apprenticeship scheme at Basildon Sporting Village in 2018 in Basildon, England. Beeld Getty Images

Bron: Layer Cup, People.com, The Mirror