Van een eerbetoon aan Diana tot haar iconische trouwjurk.

De mooiste outfits van hertogin Meghan

Trouwjurk

Op 19 mei 2018 stapten Harry en Meghan in het huwelijksbootje. Twee jaar daarvoor leerden ze elkaar kennen op een blind date. Meghan trouwde in een jurk van het modehuis Givenchy en een sluier van vijf meter lang. Later op de dag verwisselde ze haar trouwjurk voor een prachtige witte avondjurk van Stella McCartney.

Prins Harry en Meghan tijdens hun bruiloft (2018) Beeld Getty Images

Hoogzwanger in winterwit

Meghan droeg tijdens een gala in het Natural History Museum in Londen een winterwitte Calvin Klein-jurk en olijfgroene clutch. Daar overheen droeg ze een bijpassende witte jas van Amanda Wakeley. Dezelfde jas droeg Meghan eerder al tijdens een dienst in Westminster Abbey tijdens Commonwealth Day.

Meghan tijdens gala-feest in Londen (2019) Beeld Getty Images

Vloerlange jurk in Marokko

Meghan zag er fantastisch uit in een jurk met blauw patroon van Carolina Herrera voor een bezoek aan de koning van Marokko.

Prins Harry en Meghan brengen werkbezoek aan Marokko (2019) Beeld WireImage

Little white dress

Meghan is de koningin van de zwangerschapslooks. Tijdens de zwangerschap van zoon Archie hield ze een toespraak voor Internationale Vrouwendag in King’s College. Daarvoor trok ze een zwart-witte printjurk van Reiss, een Alexander McQueen-blazer en Manolo Blahnik-pumps uit de kast.

Meghan tijdens Internationale Vrouwendag in Londen (2019) Beeld Samir Hussein/WireImage

Nachtblauwe avondjurk

In een nachtblauwe avondjurk vol pailletten van het Franse modehuis Roland Mouret bezochten Meghan en Harry een voorstelling van het Cirque du Soleil in de Royal Albert Hall. Met de lange jurk tot aan de grond, elegante hals en de split stal ze de avond.

Harry en Meghan op de Cirque du Soleil-première van Totem in Londen (2019) Beeld Getty Images

In het wit met Archie

Meghan en Harry werden in 2019 ouders van zoon Archie en in 2021 van dochter Lilibet. Tijdens het eerste officiële fotomoment met Archie droeg Meghan een schitterende jurk van de Engelse ontwerper Grace Wales Bonner en pumps van Manolo Blahnik.

Meghan, prins Archie en prins Harry in Windsor Castle (2019) Beeld Getty Images

Rode cape-jurk

Mooi rood is niet lelijk - en zeker niet bij Meghan. Tijdens een evenement in de Londense Royal Albert Hall droeg Meghan een rode jurk inclusief cape van Safiyaa.

Meghan tijdens evenement in de Royal Albert Hall (2020) Beeld WireImage

Hemelsblauwe jurk

Felle tinten staan Meghan prachtig. Deze hemelsblauwe jurk van Victoria Beckham droeg ze tijdens de prijsuitreiking van The Endevaour Fund Awards.

Meghan en prins Harry tijdens de uitreiking van de Endevaour Fund Awards (2020) Beeld WireImage

Laatste dag als royal in het groen

In januari 2020 lieten Harry en Meghan weten dat ze afstand wilden doen van hun koninklijke titels. Op 9 maart vervulden ze hun laatste officiële engagement en dat deed Meghan in een groene cape-jurk van Emilia Wickstead.

Prins Harry en Meghan bezoeken voor hun laatste openbare verschijning als royal de Commonwealth Day Service (2020) Beeld Gareth Cattermole/Getty Images

Jurk tijdens interview met Oprah

Nadat Harry en Meghan afstand hadden gedaan van hun koninklijke titels, gaven de twee een openhartig interview aan Oprah. Daar deden ze een aantal schokkende onthullingen. Heel Engeland had een mening over het heftige televisieoptreden.

De zwarte jurk met lotusbloem die Meghan droeg, van de Italiaanse designer Giorgio Armani, had een speciale boodschap. De lotus is een symbool van wedergeboorte en reiniging.

Meghan tijdens interview met Oprah (2021) Beeld BrunoPress/Planet Photos

Strak in pak

Couple goals! Hoe mooi is deze matchende outfit van Meghan en prins Harry? Tijdens een werkbezoek in New York verscheen Meghan strak in pak met een paar hoge pumps. Wat een power straalt ze uit.

Meghan en prins Harry tijdens werkbezoek in New York (2021) Beeld WireImage

Oogverblindende rode jurk met hoge split

Meghan serveerde tijdens het Freedom Gala in New York een goede dosis Hollywood Glam. Want ja, dat kon weer, sinds hun vertrek uit het Britse koningshuis. Het glanzende rode statement piece is van het merk Carolina Herrera. Ze droeg daar matchende rode hakken onder van Giuseppe Zanotti.

Prins Harry en Meghan tijdens Freedom Gala in het Intrepid Museum (2021) Beeld Getty Images

Eerbetoon aan Diana

Meghan bracht met haar outfit die ze droeg tijdens de Invictus Games in Den Haag een eerbetoon aan prinses Diana. Meghan droeg een witte top die royal fans over de hele wereld heel sterk deed denken aan een top die Diana droeg in 1997. Daarnaast eerde ze haar schoonmoeder tijdens het evenement ook al door een horloge van haar te dragen.

Meghan tijdens Invictus Games in Den Haag (2022) Beeld Samir Hussein/WireImage

Deftig in roomwit tijdens platina jubileum

Dat Meghan haar royal looks nog niet is verleerd, bewees ze met haar roomwitte Dior-outfit tijdens de Thanksgiving-dienst in de St. Paul’s kathedraal voor het platina jubileum van koningin Elizabeth. Het was de eerste keer in twee jaar dat het koppel weer samen aanwezig was bij een koninklijk evenement.

Meghan en prins Harry bij de Thanksgiving-dienst in de St. Paul’s kathedraal voor het platina jubileum van koningin Elizabeth (2022) Beeld WireImage

Dit is hoe de stijl van Meghan is veranderd na het vertrek uit het koningshuis: