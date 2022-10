Het gaat goed met de honden van koningin Elizabeth

Toen de koningin vorige maand stierf, liet ze haar twee honden, Muick en Sandy achter. Na haar dood uitten velen hun bezorgdheid over wat er zou gebeuren met de twee honden.

Al snel bleek dat Muick en Sandy bij prins Andrew en prinses Beatrice zouden komen wonen. Ze delen het verblijf Royal Lodge met zijn ex-vrouw Fergie. Andrew en zijn vrouw waren degenen die de twee honden als puppy cadeau hadden gedaan aan de koningin.

‘Honden zijn nationale schatten’

Sarah gaf afgelopen week een update over de corgi’s, tijdens het literaire festival Henley waar ze te gast was. “Het gaat goed en ze kunnen het goed met de andere honden vinden.” Er wonen nu zeven honden in de Royal Lodge, dat enkele kilometers van hun vroegere huis Windsor Castle ligt. Andrew en Sarah delen samen zelf al vijf Norfolk terriers.

“Het zijn nationale schatten en ik vind het een grote eer om ze te verzorgen”, zei Sarah over de corgi’s.

Sarah Ferguson tijdens de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth op 19 september 2022. Beeld Getty Images

Hondje Lizzy niet naar Andrew en Fergie

Toen Elizabeth overleed, had zij naast Muick en Sandy ook een cockerspaniël: Lissy. Die is inmiddels weer bij haar trainer Ian Openshaw.

Elizabeth had dertig honden

Elizabeth was een echte hondenliefhebber. Er zijn maar weinig mensen die zoveel honden hebben gehad als Elizabeth: tijdens haar ambt van ruim zeventig jaar heeft ze maar liefst dertig honden gehad.

De eerste, Susan, kreeg ze op haar achttiende verjaardag en vanaf dat moment kon ze niet meer zonder haar geliefde viervoeters. Bijna al haar honden waren corgi’s of een mix hiervan, de koningin zou vooral fan zijn geweest van hun ‘ongetemde en energieke karakter’.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Daily Record