Het grote geheim achter deze jurk van hertogin Kate

Kate droeg de jurk al een keer in 2019. En er hangt een mysterie omheen.

Beeld Getty Images

Het verhaal achter de jurken van hertogin Kate

Er wordt al meer dan een decennium gespeculeerd over de ‘zelfstandige jurkenmaker’ van hertogin Kate. De ontwerper maakt al jaren de mooiste creaties voor Kate, maar blijft al die tijd al in de anonimiteit. Zou het Sarah Burton van modehuis Alexander McQueen zijn? Of Natasha Archer, de vrouw die verantwoordelijk is voor de koninklijke stylemake-over van de hertogin? Het blijft gissen en is één van de best bewaarde geheimen van de royals.

Hertogin Catherine op de Buckingham Palace Garden Party 2022 Beeld Getty Images

Bekende jurk van hertogin Kate

Wat we wel weten, is dat deze persoon de pastelkleurig pon maakte die Kate voor het eerst aan had bij een bijzonder koninklijk moment. Dat was in 2019, toen prins Charles vierde dat hij vijftig jaar de titel prins of Wales droeg. Sindsdien hangt de jurk in de kast en voor deze gelegenheid in 2022 werd-ie er weer eens uitgehaald.

Tuinfeestjes bij Buckingham Palace

Traditiegetrouw geeft koningin Elizabeth jaarlijks in de aanloop naar de zomer drie tuinfeesten in Buckingham Palace. Tijdens die middagen worden de mensen gevierd die zich hebben onderscheiden in openbare diensten. Vanwege mobiliteitsproblemen moest Elizabeth dit jaar verstek laten gaan. Prins Charles, hertogin Camilla en prinses Anne hebben de organisatie van het eerste feestje op zich genomen. Prins William, hertogin Kate en een paar andere familieleden namen het tweede feestje dat woensdag plaatsvond voor hun rekening.

De naam Kate Middleton is in Groot-Brittanië (en ook voor ons) nog altijd een begrip. Maar Middleton is allang niet meer haar achternaam. En eigenlijk heet ze ook niet langer Kate.

Bron: Town & Country, HRH Duchess Kate