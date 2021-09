Het laatste gesprek tussen prins Charles en prins Philip tovert een glimlach op je gezicht

Prins Charles deelt in de BBC-documentaire Prince Philip: The royal family remembers wat misschien wel zijn laatste gesprek was met zijn in april overleden vader. The daily mail weet dat Charles op 8 april 2021, een dag voordat Philip komt te overlijden, zijn vader in Windsor heeft opgebeld.

Charles belt destijds met de hertog van Edinburgh om zijn honderdste verjaardag in juni te bespreken en krijgt vervolgens een typische Philip-reactie.

Laatste gesprek tussen prins Charles en prins Philip

Philip, die met zijn 99 jaar slechthorend was, reageert op een grappige manier zoals alleen hij dat kan. “We hadden het over je verjaardag”, zou Charles voorzichtig hebben gezegd, wetende dat zijn vader geen zin had in een poppenkast. Omdat zijn vader niet goed kon horen, zei hij nogmaals: “We hebben het over je verjaardag! En of er wel of niet een receptie komt!”

De hertog kwam vervolgens met een pittige reactie. “Nou ja, ik moet er wel voor in leven zijn, niet waar?” Charles, die de grappen en grollen van zijn vader maar al te goed kent: “Ik wist dat je dat zou zeggen.”

Documentaire

Dit gesprek tussen vader en zoon is vanaf woensdag te zien in de documentaire Prince Philip: The royal family remembers. In het eerbetoon halen Philips kinderen en volwassen kleinkinderen hun mooiste en grappigste herinneringen aan hem op. Zo ook de gebrouilleerde broers William en Harry. Zo vertelt Harry, die dol was op zijn opa, onder andere dat Philip 'altijd zichzelf was’.

Bron: The Daily Mail