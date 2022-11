Het verhaal achter de ‘wraakjurk’ van prinses Diana in ‘The crown’

Hiervoor gaan we terug naar 1994, niet bepaald het leukste jaar in het leven van Diana. Zij en Charles zijn uit elkaar en hun breuk wordt breed uitgemeten in de pers. Charles doet daar nog eens een schepje bovenop, door in een documentaire toe te geven dat hij tijdens zijn huwelijk is vreemdgegaan met Camilla Parker-Bowles. Je kunt je voorstellen dat Diana op de avond dat de documentaire werd uitgezonden het liefst met een fles wijn in bed was gekropen, maar in plaats daarvan besloot ze een bijzonder krachtig statement te maken.

Gewaagde keuze

Op de betreffende avond heeft ze namelijk een feestje, georganiseerd door de Londense Serpentine Galleries. De tot dan toe redelijk conservatief geklede Diana besluit die avond all out te gaan en zich niet te verstoppen. Ze verschijnt in een korte, zwarte jurk die haar decolleté en schouders toont, hetgeen natuurlijk tegen alle Britse koninklijke kledingprotocollen ingaat. Diana had in één klap alle ogen op zich gericht en was de ster van de avond. Veel mensen menen dat Diana de jurk met een reden droeg. Namelijk om prins Charles te laten zien wat hij op dat moment allemaal miste. De jurk werd dan ook de ‘revenge dress’ genoemd, de wraakjurk.

Ontroerend moment

Kostuumontwerper Amy Roberts had de eer om de jurk voor The crown na te maken en ook op haar maakte het eindresultaat een onuitwisbare indruk. “Toen actrice Elizabeth Debick uit de auto stapte, hing er elektriciteit in de lucht. Dat heb je met beelden die zo in het geheugen van mensen zijn geworteld. Ik vond het heel ontroerend”, aldus Roberts.

