Híer kun je de kroningskleding van Charles en Camilla van dichtbij zien

De outfits van de Windsors komen in de statiezalen in Buckingham Palace te staan. Charles had tijdens de kroning op 6 mei in Westminster Abbey onder meer een witte tuniek aan. Eerder droeg zijn opa, koning George VI, deze ook tijdens zijn kroning in 1937. De Supertunica, de gouden cape die de koning onder de keizerlijke mantel droeg, is ook te zien. In 1911 droeg George V de cape bij zijn kroning en daarna George VI en koningin Elizabeth.

De mantel van Camilla met details

Camilla’s mantel is gemaakt voor de kroning van Elizabeth, 70 jaar geleden. Het stuk werd voor Camilla aangepast. Onder de mantel droeg Camilla een speciale kroningsjapon van ontwerper Bruce Oldfield. De japon had speciale details, zoals madeliefjes en vergeet-mij-nietjes. Ook de hondjes van het koningspaar zijn op de jurk te zien. De twee hondjes zijn Camilla’s Jack Russells Bluebell en Beth.

Naar Buckingham Palace

Wie de kledingstukken van heel dichtbij wil aanschouwen, kan vanaf de zomer een ticket naar Londen boeken. Buckingham Palace opent zijn statiezalen vanaf 14 juli tot en met 24 september voor het publiek.

Bron: ANP