Een unieke kans, want de tiara is slechts een paar weken te bewonderen.

De tiara is een familie-erfstuk van prinses Diana

Het sieraad is van 28 mei tot en met 15 juni te zien tijdens een nieuwe expositie in de Londense vestiging van veilinghuis Sotheby’s. Het is een bijzonder exemplaar: tijdens de bruiloft op 29 juli 1981 droeg Diana namelijk geen tiara van de Britse koninklijke familie, maar een familie-erfstuk. De Spencer-tiara werd gemaakt in 1930 en werd voor en na de bruiloft slechts enkele keren gedragen.

Tiara voor prinses Charlotte?

Tijdens de expositie zijn ook andere tiara’s te bewonderen die een link hebben met het Britse koningshuis. Enkele sierstukken worden na de expositie geveild, maar de kans is groot dat de Spencer-tiara daar niet tussenzit. Naar verluidt is het sieraad bedoeld als erfstuk voor prinses Charlotte, de dochter van Kate en William en de oudste kleindochter van Diana.

Koninklijk uitje in Nederland

Geen geld of tijd voor een tripje naar Londen? Ook in Nederland kun je naar een koninklijke tentoonstelling. In het Museum Borg Verhildersum dat in het Groningse Leens ligt, is de poppenverzameling van Juliana te zien. Deze expositie kun je zien tot en met 31 augustus.

