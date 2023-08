Híerom ligt prins William onder vuur

Zondagavond speelden Spanje en Engeland tegen elkaar tijdens het WK vrouwenvoetbal in Australië. Hoewel het Spaanse team volop steun kreeg van de Spaanse royals, waren de Britse royals niet te bekennen bij het evenement. Vooral prins William kan rekenen op veel kritiek.

Afwezig

Hoewel de Spaanse koningin Letizia en prinses Sofía volop juichen op de tribune in Australië, waren de Britse royals niet aanwezig bij het evenement. Hoewel Spanje uiteindelijk won, had het zomaar een historische avond kunnen worden voor Engeland. In de Britse media regent het dan ook klachten om de afwezigheid van met name prins William. Hij is namelijk beschermer van de lokale Football Association.

Wat extra steekt? Australië is onderdeel van de Gemenebest en heeft daarom sowieso een bijzondere relatie met de Britse royals.

Redenen

Volgens de Britse krant The Guardian zou de kroonprins niet naar het WK zijn gegaan omdat het gaat om een lange vlucht voor een relatief korte periode. Een beslissing die wordt toegejuicht door klimaatactivisten en bovendien logisch klinkt, aangezien William oprichter is van de Earthshot prize. Anderen vermoeden dat William en Kate momenteel genieten van hun vakantie met de kinderen.

Dubbele standaard

Pauline Cope, de voormalige keepster van het Engelse team, schoof haar teleurstelling om de afwezigheid van de royals niet onder stoelen of banken. Aan Times Radio vertelde ze: “Ik heb niks tegen de koninklijke familie, maar dit had vanaf dag één in Williams agenda moeten staan nadat we het EK wonnen en werden gekwalificeerd voor het WK. En laten we eerlijk zijn: als dit ging om het mannenvoetbal, zouden ze allemaal hier zijn.”

Uniek moment

Ook andere topsporters, royalty-experts en zelfs politici mengen zich in de discussie. Zo liet de voormalig minister van Sport, Gerry Sutcliffe, weten: “Ik vind dat de prins van Wales erbij hoort te zijn. Ik weet dat het een lange reis is en ik twijfel er niet aan dat hij familieplannen heeft, maar dit is een uniek moment.”

