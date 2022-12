Op een foto van de draaidag is te zien hoe de prinses van Wales straalt voor een kerstboom in Windsor Castle. De oogverblindende creatie die Kate hierop draagt, is een kersenrode Aurora ballerina dress van het Britse modemerk Needle & Thread. Deze droeg ze al eens eerder, namelijk tijdens een receptie in januari 2020 in Buckingham Palace. De jurk verkocht toen meteen uit, maar is inmiddels weer verkrijgbaar.

Is dit de favoriete winterjurk van Kate Middleton? Beeld ITV

Nieuwe Britse kersttraditie

Het lijkt erop dat Kate een nieuwe Britse kersttraditie te pakken heeft. Vorig jaar organiseerde ze voor het eerst een kerstconcert in Westminster Abbey, en dat is blijkbaar zó goed bevallen dat het dit jaar terugkeert. Together at Christmas carol service vindt plaats op 15 december in Westminster Abbey, en staat dit jaar in het teken van de overleden koningin Elizabeth.

Royals en gewone burgers

Tijdens het feestelijke evenement zijn er muzikale optredens en andere voordrachten. Zo zullen we onder anderen Craig David en Mel C horen, maar ook prins William, die iets zal voorlezen. Op de gastenlijst staan Britten uit alle lagen van de samenleving. Natuurlijk zijn de royals van de partij, zoals Charles en Camilla, maar ook gewone burgers die zijn gekozen om hun rol in het liefdadigheidswerk, bijvoorbeeld.

De Aurora ballerina dress van het Britse modemerk Needle & Thread. Beeld Needle & Thread

Tweedehandsje

Niet alleen draagt Kate haar bijzondere jurken meer dan één keer, ze maakt ook weleens een duurzamere kledingkeuze. Begin december verscheen ze in een ultrastrakke gehuurde jurk.

Kate in haar Aurora-jurk in 2020:

Deze jurk droeg hertogin Kate al eens eerder, namelijk tijdens een receptie in januari 2020 in Buckingham Palace. Beeld Yuki Mok/WPA-Pool

Bron: ANP, Hellomagazine.com