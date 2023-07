Is dit het einde van het huwelijk van Harry en Meghan?

RadarOnline liet deze week al weten dat Harry en Meghan wat tijd apart van elkaar nemen in de hoop hun band weer op te bouwen. Volgens insiders zouden ze ‘uitgeput zijn’ na alle publieke reacties, openbare ruzies met familieleden en mislukte zakelijke deals.

Financiële druk

Harry zou het moeilijk vinden om te aarden in het Hollywood-wereldje van Meghan. Ook bezwijkt hij onder de enorme financiële druk die erbij komt kijken. Ze hebben namelijk een huis van veertien miljoen in Montecito, Californië, te bekostigen én enorme beveiligingskosten. “Die stress, in combinatie met hun emotionele problemen, heeft het leven waarschijnlijk tot een hel gemaakt”, laat de bron weten.

En dan is er natuurlijk ook nog de mislukte Spotify-deal. Na slechts één podcastserie werd het miljoenencontract ontbonden. De Spotify-topman noemde het stel zelfs ‘verdomde oplichters’. Oei, niet zo chique. Ook Netflix, die een deal van 103 miljoen euro met het koppel sloot, overweegt om het contract te beëindigen. Er komt namelijk geen schot in de zaak wat nieuwe content betreft en er wordt pas geld uitgekeerd als er ook daadwerkelijk iets gemaakt is.

Time-out op een ander continent

Harry zou inmiddels zijn koffers hebben gepakt om ergens anders te gaan wonen. Hij heeft plannen om weer terug naar Afrika te gaan. Dat is namelijk het continent waar hij zich het meest thuis voelt. Of Harry inmiddels al in Afrika is aangekomen is onbekend.

Harry heeft in zijn leven al een héle hoop meegemaakt. Hij is zijn moeder verloren en er wordt zelfs getwijfeld of Charles wel zijn echte vader is...

Bron: RadarOnline