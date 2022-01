Jalayne (1) ontvangt brief van koningin Elizabeth voor gewéldig Halloweenkostuum

Dat deelt de trotse moeder van het meisje met allerlei foto’s op Facebook.

Koninklijke post

Het zal je maar gebeuren. Tijdens Halloween besluit je je dochtertje niet als heks, prinses of tijgertje te verkleden, maar haar om te toveren tot de miniversie van koningin Elizabeth en dat vast te leggen. Om vervolgens een brief uit het koningshuis terug te krijgen.

Halloween kostuum

Het gebeurde het Amerikaanse gezin Sutherland. Na een zeer succesvol verkleedpartijtje besloot moeder Katelyn de foto’s van haar dochtertje als koningin Elizabeth op te sturen naar Buckingham Palace, in de hoop dat ze de aandacht van de queen zouden krijgen. De verkleedpartij was immers zeer goed gelukt, en het plaatje was zelfs compleet met twee Corgi’s, de lievelingshondjes van de queen.

Inspiratie

“De grootste inspiratie voor de outfit was het feit dat onze corgi’s de beste vrienden van onze dochter zijn”, aldus moeder Katelyn aan het Britse dagblad The Sun. “We wilden iets doen waarbij ook de honden onderdeel van de verkleedpartij konden zijn en we zijn daarnaast grote fans van de koninklijke familie.”

‘Erg aardig’

Het ongelofelijke geschiedde. Want het meisje ontving onlangs een brief terug. “De koningin vraagt mij om jullie te bedanken voor de brief en de foto die is bijgevoegd”, schrijft een assistente van Elizabeth in de brief.

“De koningin vindt het erg aardig dat jullie haar een brief hebben gestuurd en ze vond het leuk om de foto van Jalayne in haar prachtige outfit te zien.”

rflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share">

BPM Beeld BPM

Als royal draag je geregeld een diadeem. Maar zo’n kroon zit vaak helemaal niet lekker. De pootjes drukken enorm op je koninklijke schedel, maar dáár heeft Elizabeth van Engeland wat op gevonden.

Bron: NOS