James Middleton eert queen Elizabeth met déze naam voor een puppy

Koningin Elizabeth was een grote dierenvriend en erg dol op haar corgi’s. Tijdens haar ambt van ruim zeventig jaar, had ze maar liefst dertig honden.

Acht puppy’s

Onlangs kondigde James aan dat zijn golden retriever Mabel acht puppy’s had gekregen. In gesprek met HELLO! Magazine vertelt hij dat hij voor een van de beestjes een speciale naam in gedachten heeft. “Met de recente gebeurtenissen in het achterhoofd, wilde ik een naam die een eerbetoon is aan de queen”, vertelt de jongere broer van prinses Catherine.

Hulphond

De puppy kreeg de naam Bertie. Wat dat met koningin Elizabeth te maken heeft? Bertie is de bijnaam die haar vader, George VI, haar gaf. James laat weten dat Bertie ook nog eens een hulphond wordt. De viervoeter is inmiddels terechtgekomen bij Guide Dogs, een organisatie die geleidehonden opleidt. “Het leven van de queen stond in het teken van hulp aan anderen, en dat van Bertie op diverse manieren ook.”

Van het Britse koningshuis weten we dat queen Elizabeth dol was op corgi’s en paarden. Ook de Oranjes zijn dol op dieren. Zo had Beatrix een aantal honden en heeft ook het koninklijk gezin diverse huisdieren. Royalty-verslaggever Rick Evers neemt je mee door de beestenbendes op de koninklijke paleizen:

Bron: HELLO! Magazine