Journalist in de dop: Kate Middleton schrijft artikel voor bekende Britse krant

Genoeg werkbezoeken en evenementen waarop Kate Middleton laat zien welke talenten ze allemaal in huis heeft. Of dat nou piano spelen, het maken van een documentaire of het oogsten van honing is. Het lijkt bijna of de prinses van Wales meer uren in haar dag heeft dan ieder ander mens. Ook voor het schrijven van een artikel in een bekende Britse krant draait ze haar hand niet om.

Toekomstige generaties

Opvoeding, mentaal welzijn, toekomstige generaties: het zijn allemaal onderwerpen die Kate Middleton nauw aan het hart gaan. Ze combineerde deze drie interesses voor een artikel in The Telegraph, een van de grootste Britse kranten. Daarin richt ze zich tot ouders, docenten en alle andere personen die invloed hebben op de eerste vijf jaar uit een kinderleven.

“Ik ben steeds zekerder geworden van één ding: als we een gezondere en gelukkigere maatschappij willen creëren voor toekomstige generaties, dan moeten we beginnen met het begrijpen en erkennen van het unieke belang van de eerste vijf levensjaren,” aldus Middleton. Ze pleit voor meer bewustwording en actieve benadering van de gezondheid van jonge kinderen, zowel op lichamelijk als mentaal gebied. “We hebben een geweldige mogelijkheid om met alles wat we weten van jaren aan werk door wetenschappers, onderzoekers en vakmensen, een gigantisch verschil te maken voor de mentale en fysieke gezondheid van toekomstige generaties.”

Kenmerkend voor Kate

Dat juist Kate zich als royal over dit onderwerp uitspreekt, komt niet uit de lucht gevallen. Vorig jaar richtte ze namelijk een stichting op waarmee ze voor hetzelfde onderwerp aandacht vraagt: de Royal Foundation Centre for Early Childhood. Met de stichting zet ze zich in voor betere educatie over die eerste vijf jaar van een mensenleven. Hoe ze dat doet? Onder andere door scholen te bezoeken en daar met ouders en leraren te praten. Ook wijst ze met behulp van maatschappelijk onderzoek uit dat de mentale gezondheid van moeders van grote impact is op het leven van jonge kinderen. Met haar artikel in The Telegraph hoopt ze nog meer aandacht te vestigen op dit onderwerp om zo betere hulpverlening te kunnen bieden met haar stichting.

Bron: The Telegraph