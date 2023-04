Kate en William delen foto’s van jarige prins Louis, die vandaag 5 is geworden

William en Kate waren er al vroeg bij met hun felicitatie. Om 23.30 uur zaterdagavond deelden ze al een post over de verjaardag van Louis. “Iemand wordt morgen 5...”, schrijven de prins en prinses van Wales.

Bij het bericht delen ze twee foto’s van Louis, die in een kruiwagen zit die Kate vooruitduwt. “Een hele fijne verjaardag aan prins Louis.”

Louis jongste van de drie

Prins Louis werd in 2018 geboren, in het St Mary’s ziekenhuis in Londen. Hij is de jongste van de drie Cambridge-kinderen: zijn broer George werd geboren in 2013 en is inmiddels 9 jaar, zijn zus Charlotte werd geboren in 2015 en wordt op 2 mei 8 jaar. Louis is vijfde in lijn voor de Britse troonopvolging.

Prins Louis van Wales

Louis was prins Louis van Cornwall en Cambridge en is nu prins Louis van Wales. Saillant detail: de kleine spruit werd al met 7 uur na de geboorte aan de pers getoond.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) op 23 Apr 2023 om 0:24 PDT

Bron: Instagram/ANP