Kate en William verrassen de Britten met een bijzonder zomerse kerstkaart

Op de foto zien we het voltallige gezin een wandeling maken. Aan het zonnetje en de korte broeken van de kinderen is duidelijk op te maken dat het om een zomerse dag gaat. “Een nieuwe foto van ons gezin voor de kerstkaart!”, zo staat er bij het kiekje.

Casual look

Waar we gewend zijn om Kate en William opgedoft te zien tijdens publieke gelegenheden, zien ze er op de foto juist bijzonder casual uit. William draagt zelfs sneakers, iets wat we zelden zien. En Kate is gekleed in een jeans, witte blouse en witte gympies.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) op 14 Dec 2022 om 0:15 PST

Bron: Instagram