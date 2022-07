Kate en William vieren 9e verjaardag prins George met een nieuw kiekje

Prins George pronkt met een grote glimlach op zijn nieuwste verjaardagsfoto.

Belangrijke mijlpaal

De jarige is het oudste kind van prins William en hertogin Kate. De foto lijkt een vakantiekiekje, waarschijnlijk genomen toen het gezin eerder deze maand op vakantie was in het Verenigd Koninkrijk. Het kiekje is geschoten door zijn moeder, Kate. Zij is namelijk dol op fotograferen. De hertogin van Cambridge heeft in de loop der jaren al vaker laten zien dat ze een goede fotograaf is. Zo deelt ze regelmatig foto’s van haar jonge gezin, vooral wanneer ze belangrijke mijlpalen vieren. Zoals nu, de negende verjaardag van George.

Prins George de troonopvolger

Prins George is de derde in lijn van de Britse troonopvolging. Hij komt na zijn vader, prins William, en grootvader, prins Charles. Op de foto is te zien dat George steeds meer op zijn vader gaat lijken. De gelijkenissen zijn niet te missen. Dezelfde ogen, dezelfde lach. Vind je niet?

Wimbledon-debuut

Prins George is deze zomer al meerdere keren in the picture geweest. Zo maakte hij begin juli zijn Wimbledon-debuut en kwam hij samen met zijn ouders langs om de herenfinale te kijken. George zat op de eerste rij in de Royal Box op Centre Court en zag er strak uit in een pak mét stropdas. Het was een mooie dag voor hem, aangezien hij zelfs de felbegeerde trofee mocht vasthouden toen de familie winnaar Novak Djokovic ontmoette. De tennisser had nog een lief onderonsje met prins George.

Bron: Instagram, People.com, CNN