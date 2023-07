Kate in opvallend lichtgroen tijdens de finale van Wimbledon

Kate zat in de koninklijke loge om de wedstrijd tussen Markéta Vondroušová uit Tsjechië en Ons Jabeur uit Tunesië bij te wonen. De prinses is beschermvrouw van de All England Lawn Tennis and Croquet Club en reikte daarom ook de schaal uit aan winnares Vondroušová. Daarna troostte ze Jabeur, die erg verdrietig was. Vorig jaar had ze de finale ook al verloren.

Kate in lichtgroen

Natuurlijk zag Kate er weer prachtig uit. Ze doeg voor deze gelegenheid een limegroene midi-dress van Self-Portrait: een bouclé top met korte mouwen, een bijpassende groene riem een chiffon plooirok. Ze maakte de look af met een paar suède pumps van Gianvito Rossi en een bijpassende suède clutch van Emmy London. Haar sieraden waren bloemvormige parel- en diamanten oorbellen van Cassandra Goad en haar verlovingsring met saffier en diamant.

Kate is een groot tennisfan

Ook tijdens deze editie van het Britse grandslamtoernooi op Wimbledon liet Catherine zich geregeld zien. Zo was ze op de tweede dag van het toernooi te gast op de All England Lawn Tennis and Croquet Club en in de week voor de start van het grastoernooi nam ze ook al een kijkje.

Kate houdt er een hechte vriendschap met achtvoudig Wimbledon-kampioen Roger Federer op na. Ze komen bij elkaar over de vloer en hun kinderen spelen met elkaar. Ook slaan ze wel eens samen een balletje.

