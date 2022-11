Kate Middleton draagt betoverende witte japon tijdens staatsbanket Beeld Getty Images

Kate Middleton draagt betoverende witte japon tijdens staatsbanket

Voor koning Charles (74) was het gister een bijzondere dag. Hij was namelijk voor het eerst in zijn nieuwe functie gastheer bij een staatsbezoek. Hij ontving de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa (70) die een paar dagen in Groot-Brittannië zal vertoeven. In de avond vond er ook een staatsbanket plaats in Buckingham Palace en waren alle ogen eigenlijk maar op één persoon gericht: Kate Middleton (40).