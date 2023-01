Kate Middleton gespot in wollen jurk en haar favoriete jas

Kate ging voor een winterse look, met een wollen jurk en een jas die we maar al te goed kennen.

William en Kate voor het eerst gespot sinds ‘Spare’

De twee waren donderdagmiddag voor een werkbezoek in Liverpool. Er werd een nieuw universiteitshospitaal geopend en William en Kate gingen daar in gesprek met het medisch personeel.

De outfits

Het stel was outfit-wise ontzettend goed op elkaar afgestemd. Beide gingen ze voor marineblauw en mosgroen. Kate droeg een nauwsluitende, wollen jurk van het merk Cefinn. Ze droeg pumps van Gianvito Rossi - ook een favoriet merk van Máxima - en koos voor een groene Mulberry-tas.

Favoriete jas

Kates jas kunnen we inmiddels een echte favoriet noemen. Ze wordt er regelmatig in gespot. Zo droeg ze ’m in december nog, toen er een boom werd gepland voor wijlen koningin Elizabeth. Het is een geruiten mantel van Holland Cooper, met een prijskaartje van € 950.

Fashion twins

Onlangs kwamen we erachter dat Kate en Meghan Markle fashion twins zijn. Meghan heeft namelijk precies zo’n jas! En ook voor haar is het een favoriet. Ze wordt er namelijk al sinds 2018 veel in gespot. Kijk hier maar eens.

