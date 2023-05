Kate Middleton gooit déze traditie overboord tijdens kroning van Charles Beeld Getty Images

Kate Middleton gooit déze traditie overboord tijdens kroning van Charles

Kate Middleton (41) is iemand die normaal gesproken maar al te graag de gebaande paden bewandelt, maar voor de kroning van haar schoonvader Charles (74) lijkt ze deze keer een uitzondering te willen maken. Volgens Valentine Low, aristocraatverslaggever van The Times, draagt ze geen tiara maar kiest ze in plaats daarvan voor een accessoire dat érg in de smaak valt bij Charles.