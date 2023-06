Kate Middleton het stralende middelpunt in rode jurk van Alexander McQueen

Royal Ascot is een drie dagen durend evenement met paardenraces en daar mogen de Windsors niet ontbreken. Het evenement werd voor het eerst gehouden sinds het overlijden van koningin Elizabeth vorig jaar.

Hoewel het paardensportevent nauw verbonden was met de queen tijdens haar historische 70-jarige regeerperiode, wilden de royals haar nalatenschap voortzetten.

Kate in Alexander McQueen

En dat was de moeite waard, want het draait niet alleen om de paardenraces, maar ook om gezien worden. Zoals altijd is mode het hoogtepunt van het evenement dat in Berkshire wordt gehouden. Kate had zich op de derde dag in haar meest gedurfde Royal Ascot ensemble ooit gestoken. Ze droeg een rode jurk van Alexander McQueen - de ontwerper van haar koninklijke trouwjurk! - met een bijpassende hoed van Philip Treacy.

Tranen bij het koningspaar

Ook koning Charles en koningin Camilla, prinses Beatrice en haar man Edoardo en Sophie, de hertogin van Edinburgh, waren aanwezig. Charles en Camilla waren er zelfs alle dagen, want ze hadden ook nog iets te winnen. Dat gebeurde ook, want hun paard Desert Hero won een race. Charles en Camillia huilden zelfs tranen van vreugde toen dat gebeurde.

