Kate Middleton is stiekem bezig met eigen tv-documentaire

Ze heeft haar zinnen gezet op een tv-documentaire. Zo blijkt ze in het geheim een onderonsje te hebben gehad met David Glover (38), de producent die in het verleden vaak samenwerkte met natuurkundige Stephen Hawking.

Stamboom

De documentaire waar de hertogin aan wil werken, zal gaan over de ontwikkeling van jonge kinderen. Dit is een onderwerp waar Kate veel affiniteit mee heeft. Als voorbeeld wordt het programma Who Do You Think You Are aangehaald, waarin een beroemdheid zijn of haar stamboom probeert op te stellen. De royal heeft onlangs nog verklapt dat ze zelf haar voorouders in kaart aan het brengen is. Ze wil namelijk uitzoeken hoe het gezinsleven van de generaties voor haar invloed hadden op de keuzes in hun latere leven.

Privé

Een woordvoerder van Kensington Palace wil niet ingaan op de berichten, maar geeft wel aan dat áls er een ontmoeting heeft plaatsgevonden deze “privé” is.

Onlangs heeft haar man prins William nog samen met Sir David Attenborough gewerkt aan de BBC-documentaire Earthshot Prize: Repairing Our Planet. Deze docu kan haar natuurlijk aan het denken hebben gezet. “Ze is erg onder de indruk van Williams inspanningen en weet hoeveel plezier hij heeft beleefd aan het maken van zijn Earthshot-serie”, zegt de bron.

