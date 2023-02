Kate Middleton kopiëren? Hier kun je haar prachtige oorbellen kopen

Tijdens de lancering van Shaping Up, een bewustwordingscampagne die aandacht vraagt voor de eerste vijf levensjaren van een kind, verraste Kate ons met een prachtige look en dito oorbellen.

Hier droeg Kate ze

De oorbellen van Kate zijn geïnspireerd op het Londense Royal Opera House Beeld Getty Images

De look van Kate in het kort: een schitterend rood pak van Alexander McQueen, met – uiteraard – matchende pumps, clutch en deze geweldige oorbellen. Ze zijn van het merk CHALK, uit de Regency-collectie, en heten ‘Florence’, weet Marie Claire te vertellen. Leuk detail: de inspiratie voor deze oorbellen vindt haar oorsprong in het Londense Royal Opera House. In het plafond van het hoofdpodium in het auditorium is een bepaalde geometrie zichtbaar waarop de Florence is gebaseerd.

Het is niet de eerste keer dat de hertogin met deze blikvangers in het openbaar verscheen. Eerder spotten we ze al in haar oren tijdens de onthulling van het National Windrush Monument op Waterloo Station in Londen.

Hier scoor jij ze

Nu het écht belangrijke nieuws: waar je de oorbellen van Kate kunt scoren. Dat doe je, heel simpel, op de website van CHALK. Voor een relatief bescheiden 75 pond – omgerekend zo’n 85 euro – zijn deze pareltjes binnenkort van jou. Let wel: er komt 12 pond aan verzendkosten bovenop, maar dan verschepen ze de oorbellen wel helemaal vanuit Londen naar je voordeur.

O, en het zal je niet verbazen dat ze op het moment niet leverbaar zijn (zoals ook wel vaker gebeurt met alles wat Kate draagt). Je kunt ze wél alvast pre-orderen, maar zult dus nog even moeten wachten totdat je er zelf mee kunt pronken. Tot die tijd heb je iets om naar uit te kijken, zullen we maar zeggen.