Kate Middleton laat zien hoe je de trendkleur magenta draagt in de winter

Kate zag eruit zoals we haar het liefst zien. Haar kapsel los en in golven. Ze koos voor minimale sieraden, maar ging wel voor een knalkleur. En dan hebben we het over dé Pantonekleur van het jaar 2023: magenta.

Kate Middleton in magenta

Hoewel je magenta misschien ziet als een lente- of zomerkleur, laat Kate zien dat je de kleur uitstekend kunt dragen in de winter. Zij ging namelijk voor een lange mantel en een matchende coltrui in dezelfde tint. Hierbij droeg ze een zwarte, wijdvallende broek.

Al eens eerder gezien

Deze look is overigens niet nieuw. Kate droeg ’m al eens in november 2021. Ze bezocht toen een Londense school om deel te nemen aan een wetenschapsles. Kijk maar eens hoe dat er toen uitzag. Zowel de coltrui als de jas zijn van het Britse merk Hobbs, een van de favorieten van de hertogin. Helaas zijn beide items al uitverkocht.

Beste van de twee

Prins William deed niet mee met het kleurenspektakel van zijn vrouw. Hij koos voor donkerblauw en groen. En of ze het een beetje konden, dat helpen met de voedselpakketten? Windsor Foodshare-manager Sarah Kember grapte achteraf: “Ze deden het goed. De ene was beter dan de andere, maar ik zal niet zeggen welke.” Wie de beste vrijwilliger was, is dus niet duidelijk, maar wie van de twee op style-gebied won wat ons betreft wel!

William en Kate waren donderdag naar de Windsor Foodshare om als vrijwilliger te helpen. Beeld BrunoPress/PhotoShot

Kate droeg dé kleur van het jaar: magenta. Beeld BrunoPress/PA Images

