En ook díe staan haar prachtig.

Koninklijke kledingstijl

De kledingstijl van Kate Middleton zou je niet snel stoer noemen. Haar looks worden eerder vrouwelijk en klassiek genoemd, maar ze zijn wel altijd voorzien van een persoonlijk tintje. Ze is dikwijls uit te tekenen in een lange mantel in vrolijke kleur, een riem in haar taille, rokken die tot nét op de knie rijken en vrouwelijke pumps.

Chunky boots

Stoere laarzen? Die zou je de vrouw van prins William niet zo snel zien dragen. En toch stapte ze daar vrijdag op naar buiten, tijdens een avondje winkelen in hartje Londen. Ze maakte het zichzelf gemakkelijk en liet de casual toon doorschijnen in haar hele look.

Casual outfit

Kate koos voor een ingetogen ensemble voor het uitje, waarbij ze een blauwe skinny jeans combineerde met een grijze kabeltrui van Polo Ralph Lauren en een geruite jas van Massimo Dutti. Haar look maakte ze af met de chunky lage stappers in een bruinkleur, van het merk Blundstone.

Schoenentrend

De chunky boots werden in 2021 al veel gespot en waren het afgelopen jaar dan ook een zéér grote trend in modeland. Maar ook dit jaar kun je ze nog gewoon dragen, in zwart, bruin à la Kate Middleton of bijvoorbeeld lente-achtig crème.

Bron: ELLE, Twitter