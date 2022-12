Dinsdagavond was het weer raak. Kate droeg namelijk een felrode glitterjurk naar een receptie op Buckingham Palace.

Groene strapless jurk

Een paar dagen geleden werd hertogin Katherine nog in een felgroen strapless-exemplaar gespot, waardoor je bijna zou denken dat de doorgaans ‘brave’ Kate een krachtig statement wil maken met haar outfits: namelijk dat ze zich niet zomaar klein laat krijgen.

Feestelijke jurk

Bij de receptie was ze gehuld in een rode glitterjurk van Jenny Packman, gecombineerd met de Lotus Flower Tiara. De jurk is bedekt met bloemen en sterren, waardoor het nog eens een extra feestelijk tintje krijgt.

De hertogin draagt haar lokken voor de gelegenheid los en in haar oren prijken oorbellen die van wijlen koningin Elizabeth zijn geweest.

Kate Middleton maakt opnieuw krachtig statement in knalrode glitterjurk Beeld BrunoPress/Newspix

Bron: Page Six