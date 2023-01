Kate Middleton niet blij met onthullingen in Harry’s boek ‘Spare’

Dat meldt een bron aan US Weekly. ‘Kate vindt Harry’s actie afschuwelijk. Ze is ontzet dat hij haar naam door het slijk haalt en vindt het moeilijk om hem te vergeven.

Veelbesproken kostuum

Spare was per ongeluk al verkrijgbaar in Spaanse boekhandels, waardoor grootste onthullingen al naar buiten kwamen. In zijn boek schrijft Harry dat William en Kate er in 2005 bij hem op aandrongen dat hij een nazi-kostuum zou dragen naar een verkleedfeestje, iets waarvoor de prins onder vuur kwam te liggen. Zijn broer en vrouw zouden er erg om hebben moeten lachen.

Ruzie Meghan en Kate

Ook schrijft Harry dat Meghan en Kate ruzie zouden hebben gehad, nadat Meghan Kate ervan beschuldigde een ‘zwangerschapsbrein’ te hebben. Dit zou bij Kate in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Ze vond dat Meghan niet close genoeg met haar was om haar aan te spreken over haar hormonen. Ook vond ze dat dit niet is hoe de koninklijke familie over elkaar praat.

Schoonzus

Verder schrijft Harry overigens dat hij wél erg gesteld is op zijn schoonzus. Hij beschrijft Kate toen hij haar leerde kennen. “Ze was zorgeloos, lief, aardig. Ze had net een tussenjaar gehad in Florence, wist veel van fotografie, kunst. En keren. Ze hield van kleren.”

Spare

De titel van Harry’s boek verwijst naar het woord ‘reserve’. Bij de geboorte van zijn tweede zoon zou koning Charles tegen zijn toenmalige vrouw, prinses Diana, hebben gezegd: “Fantastisch! Nu heb je me een erfgenaam en een reserve gegeven - mijn werk zit erop.”

Spare is vanaf dinsdag verkrijgbaar.

Bron: Linda.nl