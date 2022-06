De outfit is van een van haar favoriete designers.

Ontwikkeling van kinderen

Kate organiseerde donderdag een evenement in het Royal Institution in Londen om de ontwikkeling van kinderen in hun jonge jaren te bespreken. De hertogin ging in gesprek met verschillende ministers, waaronder de minister van Volksgezondheid Sajid Javid.

Kate Middleton in poederroze pak

Voor de gelegenheid koos Kate voor een poederroze pak van Alexander McQueen, een van haar favoriete ontwerpers. Het pak combineerde ze met een eenvoudig wit hemdje en elegante sierdaden van Mappin & Webb. De broek en blazer zijn online nog steeds verkrijgbaar, maar aan zo’n designontwerp hangt natuurlijk wel een flink prijskaartje. De Alex Wool-blazer kost 1.370 pond en Alex Peg-broek kost 640 pond.

Kate Middleton in roze pak van Alexander McQueen Beeld Getty Images

Goedkopere versie

De Spaanse winkelketen Mango heeft momenteel een linnen pak in de collectie dat wel betaalbaar is en precies lijkt op het poederroze powersuit van Kate. Wie liever bewust en duurzaam shopt, kan terecht op Vinted en Marktplaats. Ook daar wemelt het van de roze colberts en pantalons.

Bron: Womanandhome