Kate Middleton steelt de show in een héél strakke, gehuurde jurk

Earthshot Prize

Deze week zijn prins William en Kate in Boston voor de Earthshot Prize, een initiatief van William om de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan. Tijdens het gala wordt dé Earthshot Prize toegekend aan vijf winnaars voor hun bijdragen aan het milieubewustzijn.

Mooie boodschap van Kate

Voor deze bijzondere gelegenheid koos Kate, in plaats van een gloednieuwe jurk te kopen, voor een duurzamere optie. Het huren van de strakke, groene jurk is een mooie, milieuvriendelijke manier om een boodschap over te brengen, aangezien de hele avond in het teken staat van meer bewustzijn creëren voor het milieu. De kleur groen spreekt ook voor zich.

Eerbetoon aan Diana

Kate combineerde de adembenemende groene jurk met gouden pumps met glitters en een choker van smaragd en diamant die ooit toebehoorde aan prinses Diana. Een mooi eerbetoon, aangezien Kate’s overleden schoonmoeder de laatste persoon was die de ook titel prinses of Wales droeg.

Klimaatverandering

Met dit gala ronden Kate en William hun eerste Amerikaanse tournee af. Eerder op de dag had William een ​​ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden om de aanpak van klimaatverandering te bespreken, terwijl Kate alleen langsging bij de prestigieuze Harvard University in Boston.

Kate en William top de groene loper van het gala van de Earthshot Prize. Beeld Getty Images

