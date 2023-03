Kate draagt een prachtige jas van Catherine Walker, gecombineerd met Gianvito Rossi pumps en een hoed van Jane Taylor Londen. Haar outfit was uiteraard met zorg uitgekozen en dat betekent dat ze ook een zeer toepasselijke accessoire droeg op haar jas, namelijk een klavertje vier-broche. Deze broche is in het bezit van de Irish Guards, maar mag zo nu en dan worden uitgeleend aan vrouwen uit de Britse koninklijke familie.

Toasten met bier

Tijdens het evenement hebben Kate en William uitgebreid kunnen kletsen met het bataljon en hun families én hebben ze ook een toast uitgebracht met Guinness-bier. Het hoogtepuntje van de dag was misschien wel hun ontmoeting met de mascotte, een grote hond genaamd Turlough Mor.

Kate Middleton straalt in turquoise tijdens St Patrick’s Parade Beeld Getty Images

Bron: Town & Country