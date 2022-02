De oplettende fan weet dat de hertogin dit kledingstuk ook al eens droeg tijdens een voetbalwedstrijd in 2021.

Kleuren van de vlag

Kate koos voor een passende outfit tijdens haar bezoek aan de Deense hoofdstad. De hertogin was compleet gehuld in de kleuren van de Deense vlag: ze droeg een rode blazer van de Zara en een witte blouse met ruches. Daaronder droeg Kate een zwarte pantalon en simpele, zwarte pumps. Ook een van haar favoriete designertassen ging mee: een zwarte handtas van het Britse modehuis Aspinal Mayfair.

Kate Middleton in Kopenhagen, 22 februari Beeld WireImage

Kate Middleton in Kopenhagen, 22 februari Beeld Samir Hussein/WireImage

Rode blazer

De blazer van Zara die Kate droeg, is helaas uitverkocht. Online is wel een ander exemplaar op voorraad dat vrijwel identiek is. Deze rode blazer heeft net als die van Kate een reverskraag, goudkleurige knopen met reliëf en klepzakken. Voor het colbert betaal je 60 euro, een stuk goedkoper dan de andere kledingstukken van de hertogin. Bestellen doe je hier.

Werkbezoek aan Kopenhagen

Kate is in Kopenhagen voor haar stichting Royal Foundation Centre for Early Childhood dat ze in 2021 oprichtte. Zo brengt ze een bezoekje aan de Universiteit van Kopenhagen waar ze werken aan een Infant Mental Health Project. De hertogin is dit keer zonder prins William in het buitenland. Best bijzonder, want Kate’s laatste solo-bezoek was in 2017.

Eerder deze maand maakte Kate op Instagram al bekend dat een werkbezoek aan Denemarken op de planning staat. “Ik kijk ernaar uit om deze maand te leren van experts, ouders en mensen uit te praktijk.”

