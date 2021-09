Kate Middleton weet skinny jeans op deze manier chic te combineren

Kate Middleton is beschermvrouwe van de Royal Air Force Air Cadets, een een Britse vrijwillige militaire jongerenorganisatie. Dinsdag stond er daarom een tripje naar Cumbria, in het noordwesten van Engeland, op de planning waar zij meedeed aan verschillende buitenactiviteiten.

Chique outfit met skinny jeans

De hertogin is een groot liefhebber van sport en genoot dinsdag dan ook van het mountainbiken en abseilen. Of ze nou gaat fietsen of niet, Kate zorgt dat ze er altijd goed uitziet. Ze droeg een klassieke zwarte skinny jeans met stoere laarzen en een chique blazer. Of de skinny jeans nou uit de mode is of niet, Kate bewijst dat je 'm nog altijd leuk kunt stylen:

Kate Middleton in skinny jeans. Beeld BrunoPress/goffphotos

Bron: Hellomagazine.com