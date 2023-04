Kate Middleton ziet er op haar chicst uit in een bordeauxrode trenchcoatjurk

Als er iemand bekend staat om haar klassieke doch stijlvolle outfits, is het Kate Middleton wel. Tijdens een werkbezoek aan Birmingham deze week bevestigde de hertogin dat imago maar weer eens. In een bordeauxrode trenchcoatjurk zag ze er chiquer dan chic uit.

Kate Middleton in trenchcoatjurk

Schoonzus Meghan Markle bombardeerde de trenchcoatjas, een item dat het midden houdt tussen een jas en een jurk, enkele jaren geleden al tot haar absolute favoriet. Nu blijkt dus ook Kate Middleton fan. Haar exemplaar kent van boven de klassieke trenchcoatstijl, wordt bij de taille bijeengebonden door een ceintuur en loopt vervolgens uit in een plissérok op midi-lengte. Niet alleen de kleur, ook het model van de jurk past perfect bij Kate.

Kate Middleton in de trenchcoatjurk Beeld BrunoPress/PA Images

De hertogin draagt regelmatig kledingstukken van eigen bodem en dat is ook bij deze jurk het geval. Het bordeauxrode item is van het Britse merk Karen Millen en is ook verkrijgbaar in andere kleuren, zoals roze, donkerblauw of beige. Laatstgenoemde lijkt uiteraard nóg meer op de klassieke trenchcoat.

Om de jurk voor zich te laten spreken, hield Kate de rest van haar outfit simpel: ze combineerde ’m met hakken in een andere roodtint en droeg slechts een halsketting en haar trouwring. Zo zie je maar weer: elegantie heeft niet veel nodig.

Bron: BrunoPress