Kate steelt de show op de rode loper in deze gerecyclede jurk

De jurk van Kate herkennen we ergens van. De gerecyclede jurk in Griekse stijl van ontwerper Alexander McQueen-jurk droeg ze al eens bij de BAFTA’s van 2019, toen nog met bloemendetails op de schouder (hier te zien).

Deze keer droeg ze er opvallende zwarte operahandschoenen en oorbellen van Zara bij. William kwam de rode loper op in een zwarte fluwelen smoking.

Beeld Getty Images

Recyclen

Kate houdt ervan om kleding een tweede leven te geven. Regelmatig is ze te zien in een outfit die ze al eerder heeft gedragen.

Beeld Getty Images

Eindelijk weer aanwezig

Hoewel het allemaal draait om de filmprijzen, keek het publiek vooral uit naar de hertog en hertogin van Wales. Het was voor het eerst sinds 2020 dat de twee weer bij de BAFTA’s aanwezig waren. Vorig jaar kon het paar niet persoonlijk aanwezig zijn omdat het evenement niet in hun agenda zou passen, maar volgde William de uitreiking via de digitale weg.

William is sinds 2010 voorzitter van de British Academy of Film and Television Arts, de organisatie achter de BAFTA’s.

Beeld BAFTA via Getty Images

Bron: Hello Magazine