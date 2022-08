Ken jij iemand die op prins William lijkt? ‘The Crown’ is naar ’m op zoek

Netflix zoekt iemand die de jonge versie van de Britse prins kan spelen in seizoen 6 van de hitserie The Crown.

Netflix zoekt prins William-lookalike

Er staat een castingadvertentie uit waarin Netflix aangeeft op zoek te zijn naar een acteur voor het zesde seizoen van The Crown. De 14-jarige acteur Senan West speelt de piepjonge versie van prins William in seizoen 5, maar ze zoeken er nu eentje die een tikje ouder is, tussen de 18 en 35 jaar.

Geen acteerervaring vereist

Het is Netflix vooral om ‘sterke gelijkenissen’ met William te doen. In de advertentie staat dat professionele acteerervaring geen vereiste is. Iedere lookalike kan zich dus aanmelden, ook als-ie eigenlijk accountant van beroep is. Het castingbureau schijnt genoeg experts in huis te hebben om de acteur in spé te gaan begeleiden.

Opnames beginnen volgende maand al

Wat wel belangrijk is: goed Engels kunnen spreken (gokken we zo) en de nieuwe William moet wel wat ruimte in zijn agenda hebben. De opnames beginnen volgende maand al. Ja, dat lees je goed: Netflix start in september al met het opnemen van seizoen 6, terwijl seizoen 5 nog niet eens te zien is. Dat komt namelijk in november pas uit.

Waar gaat The Crown seizoen 6 over?

In seizoen 6 zal het gaan over de late jaren negentig tot de vroege zero’s. William begint dan aan zijn studie, waar hij natuurlijk zijn geliefde Kate Middleton ontmoet.

Laatste seizoen

Een heel lange The Crown-carrière gaat het overigens niet worden voor de acteur die de rol bemachtigt: seizoen 6 zal namelijk het laatste seizoen zijn. De serie is dan bij het heden aangekomen en de makers vinden de gebeurtenissen van nu te recent om goed te kunnen neerzetten.

Aanmelden voor de rol kan hier.

Als het aan prins Charles had gelegen had prins William een heel andere naam gehad. Royaltyjournalist Rick Evers legt uit hoe dit zit:

Bron: Hello Magazine