Kersverse schoonzus van Kate draagt de trouwjurk van mama Middleton op haar bruiloft

De twee verloofden zich in 2019, maar hebben hun bruiloft twee keer moeten uitstellen door de coronabeperkingen. Uiteindelijk vond de stiekeme bruiloft plaats op 11 september in Bormes-les-Mimosas aan de Côte d’Azur in Frankrijk.

Bardot-halslijn

Op deze mooie dag droeg Alizée de trouwjurk van haar schoonmoeder Carole Middleton uit 1980. Toen ze de jurk voor het eerst zag, was ze gelijk verliefd geworden op de kanten details. Wij snappen dat wel, want het is echt een prachtige trouwjurk. De witte jurk heeft een Bardot-halslijn en geborduurde details.

Tweede leven

Alizée Thevenet, werkzaam als financieel analist, vertelde in een interview met Hello! dat ze het heel speciaal vond om de jurk van haar schoonmoeder te dragen. “Terwijl ik met Carole over trouwjurken praatte en tijdens de lockdown ideeën deelde voor inspiratie, paste ik haar trouwjurk en werd ik er gelijk verliefd op”, zei ze. “De jurk paste perfect bij mij en was precies wat ik zocht. Ik vond het altijd al jammer dat trouwjurken maar één keer worden gedragen. Daarom is het geweldig om zo’n mooie jurk een tweede leven te geven.” Alizée droeg de jurk maar liefst 41 jaar na haar schoonmoeder Carole.

Bron: Hello!.