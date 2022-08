Kijktip! Documentaire ‘Prinses Diana, 25 jaar later’ zit vol nieuwe weetjes over Lady Di

Het is een kwart eeuw geleden dat de Britse royal om het leven kwam tijdens een tragisch auto-ongeluk in een Parijse tunnel, achtervolgd door paparazzi. Toch zit Diana nog steeds in de harten van miljoenen mensen.

‘Prinses Diana, 25 jaar later’

Als royaltyverslaggever komt Sam nog vaak de nalatenschap van prinses Diana tegen. “Denk aan hoe prinsen William en Harry ruziën en worstelen met hun levens als royals, en het vertrek van prins Harry en Meghan als senior leden van het koningshuis.” Maar ook de verhalen rondom Camilla als toekomstige koningin kunnen worden gelinkt aan het indrukwekkende levensverhaal van Diana. “Daarom wilde ik in haar leven duiken, om te bekijken welke onderdelen uit Diana’s verhaal invloed hebben op de royals die nu op het balkon van Buckingham Palace verschijnen.”

Schokkend ongeval

Diana’s laatste momenten in Parijs zijn al veelvoudig besproken, maar toch zijn nog lang niet alle kanten belicht. Zo sprak Sam met Frederic Mailliez, de arts die na het ongeluk in de tunnel als eerste ter plekke was. Dit was een bijzonder moment voor Sam. “Hij had geen dienst, maar was een avond uit en reed toevallig terug door de tunnel. De auto was toen net een halve minuut ervoor gecrasht”, legt Sam uit. “Hij vertelt dat hij een toeter aanhoudend hoorde afgaan en rook uit de tunnel zag komen. Hij schoot direct te hulp, terwijl om de auto heen paparazzi zich verzamelden en foto’s bleven maken met flitslicht. Een schokkend gegeven vind ik het, vijfentwintig jaar later nog steeds. Dat een foto van Diana zoveel geld waard was, dat ze zelfs na zo’n tragisch ongeluk bleven doorgaan.”

Een campagne voor het imago van Camilla

Hoewel Sam al veel over het leven van prinses Diana wist, ontdekte ze toch een paar wonderbaarlijke verhalen. Vooral het inkijkje in de campagne die het paleis voerde rondom Camilla vindt ze bijzonder. “Camilla bleef na de dood van Diana achter met een vreselijk slecht imago. Zij was de minnares die Diana het leven zuur had gemaakt. Ze kon de straat nauwelijks op”, vertelt de royaltywatcher. “Toch trouwde Camilla acht jaar na Diana’s dood met Charles en wordt ze inmiddels ook koningin-consort als queen Elizabeth er niet meer is. De reporters hebben mij meegenomen in hoe er campagne wordt gevoerd om Camilla’s imago te beïnvloeden. Een fascinerende samenwerking tussen de tabloids en het paleis.”

